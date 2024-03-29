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    Линар Ханов - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Линар
    Отчество Булатович
    Фамилия Ханов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 51' - 90' Оренбург (мол) 1:1 Урал (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 11 2 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 51' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    90'
    19.07.2024 46' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    12.07.2024 Был в запасе Чертаново (мол) (Москва) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    10.05.2024 58' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    03.05.2024 56' -90' Факел (мол) (Воронеж) 1:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    26.04.2024 65' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    77'
    19.04.2024 68' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    12.04.2024 1' -61' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Чертаново (мол) (Москва)
    55'
    05.04.2024 61' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    29.03.2024 1' -74' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:5 ЦСКА (мол) (Москва)
    15.03.2024 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 1:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    23' 31' 42'
    08.03.2024 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Динамо (мол) (Москва)
    54'
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