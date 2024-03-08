Эльнур Халыгов - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эльнур
|Отчество
|Намигович
|Фамилия
|Халыгов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 2005 (19 лет)
|Имя
|Эльнур
|Отчество
|Намигович
|Фамилия
|Халыгов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 78'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|57'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|9
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -78'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|57'
|19.07.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|49'
|12.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|27'
|03.05.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|89'
|26.04.2024
|1' -78'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|1' -83'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|45'
|12.04.2024
|64' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|15.03.2024
|1' -75'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -75'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)