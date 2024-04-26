Егор Чумарин - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Чумарин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Чумарин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 74'
|Строгино (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -74'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|19.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.07.2024
|1' -86'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|05.07.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|21.06.2024
|1' -86'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|17.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|10.05.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -74'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|72'