Luka Vušković - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Luka Vušković
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Luka Vušković
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Гент
|4:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 4 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Вестерло
|4:3
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 3 тур
|03.08.2024
|1' - 46'
|Мехелен
|2:4
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 2 тур
|36'
|28.07.2024
|1' - 90'
|Вестерло
|3:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:1
|Вестерло (Вестерло)
|10.08.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|03.08.2024
|1' -46'
|Мехелен (Мехелен)
|2:4
|Вестерло (Вестерло)
|36'
|28.07.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)