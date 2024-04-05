Иван Осадчий - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Осадчий
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Осадчий
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|13
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -75'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:5
|Чертаново (мол) (Москва)
|5' 44'
|28.06.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|58' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|60' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -46'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -61'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)