Артем Лычагин - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Лычагин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Лычагин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|51' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|67' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|1' -68'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -74'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -61'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|46'
|05.04.2024
|62' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -64'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -76'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|64' 11'
|08.03.2024
|1' -70'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)