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    Станислав Карелин - статистика

    #63 | Нападающий
    Имя Станислав
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Карелин
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 64' Пари НН (мол) 0:8 Зенит (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    26'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 15 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -64' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 0:8 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    26'
    19.07.2024 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:3 Чертаново (мол) (Москва)
    9'
    12.07.2024 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    33'
    05.07.2024 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    28.06.2024 1' -72' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.06.2024 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    17.05.2024 1' -46' Факел (мол) (Воронеж) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    10.05.2024 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    52'
    03.05.2024 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    26.04.2024 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    17'
    19.04.2024 1' -85' Чертаново (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.04.2024 1' -74' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.04.2024 1' -84' ЦСКА (мол) (Москва) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    55'
    29.03.2024 1' -69' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.03.2024 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25'
    08.03.2024 1' -68' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:0 Факел (мол) (Воронеж)
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