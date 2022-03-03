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Наиль Замалиев
Статистика
Наиль Замалиев - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1989 (37), Казань
#13 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
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Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
6 : 0
03.03.2022
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
КАМАЗ
1 : 0
27.10.2021
Урал
68' - 90'
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