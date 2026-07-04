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Кирилл Шубин - трансферы

Ростов-2
10 августа 2006 (19), Ростов-на-Дону
#42 | Защитник
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.07.26 / 30.06.27
Ростов-2
Сокол
Свободный агент
01.01.26 / 04.07.26
Ростов-2
Ростов-2
?
01.01.25 / 01.01.26
Без клуба
Ростов-2
Свободный агент
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