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Себастьян Милиц
Статистика
Себастьян Милиц - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1989 (37), Цеденик
#1 | Вратарь
189 см | 85 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
2
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Вердер
3 : 0
07.12.2010
Интер
Был в запасе
Лига Чемпионов, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 0
24.11.2010
Вердер
Был в запасе
Лига Чемпионов, 4 тур
Вердер
0 : 2
02.11.2010
Твенте
1' - 90'
Лига Чемпионов, 3 тур
Твенте
1 : 1
20.10.2010
Вердер
37' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Интер
4 : 0
29.09.2010
Вердер
Был в запасе
Лига Чемпионов, 1 тур
Вердер
2 : 2
14.09.2010
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига Чемпионов,
Сампдория
3 : 2
24.08.2010
Вердер
Был в запасе
Лига Чемпионов,
Вердер
3 : 1
18.08.2010
Сампдория
Был в запасе
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