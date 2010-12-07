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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вердер - Интер
Вердер - Интер: обзор матча 07 декабря 2010
Вердер
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
Интер
38'
С. Предль
49'
М. Арнаутович
87'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Интер
ГОЛ! 3:0!
К. Писарро
Пас отдал
К. Фритц
Замена
М. Сильвестр
️️️️
П. Пасанен
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Т. Фрингс
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
Замена
К. Писарро
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
П. Пасанен
Замена
Ф. Наталино
️️️️
Х. Дзанетти
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
У. Алмейда
ГОЛ! 1:0!
С. Предль
Пас отдал
Т. Фрингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
57
Фелице Наталино
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
4
Предль
8
Пасанен
0
Фрингс
16
Шмидт
14
Хант
22
Марин
9
Алмейда
7
Арнаутович
4-1-3-2
21
Орландони
18
Сантон
0
Матерацци
2
Кордоба
3
Бираги
40
Обиора
4
Дзанетти
8
Мотта
4
Мунтари
9
Это'О
21
Пандев
8
Пасанен
16
Сильвестр
16
Сильвестр
8
Пасанен
0
Фрингс
44
Баргфреде
44
Баргфреде
0
Фрингс
9
Алмейда
14
Писарро
14
Писарро
9
Алмейда
4
Дзанетти
57
Наталино
57
Наталино
4
Дзанетти
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
18
Сантон
14
Биабиани
14
Биабиани
18
Сантон
Остались в запасе
Вердер
Интер
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
12
Лука Кастеллацци
ВР
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вердер - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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