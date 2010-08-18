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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вердер - Сампдория
Вердер - Сампдория: обзор матча 18 августа 2010
Вердер
18.08.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Сампдория
51'
К. Фритц
67'
Т. Фрингс (П)
69'
К. Писарро
90'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Сампдория
ГОЛ! 3:1!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Станкявичус
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Алмейда
Замена
М. Марин
️️️️
А. Хант
Желтая карточка
А. Кассано
Замена
С. Бениш
️️️️
П. Пасанен
ГОЛ! 3:0!
К. Писарро
Пас отдал
У. Алмейда
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Ф. Семиоли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Фрингс
Вторая желтая
С. Луккини
Замена
С. Губерти
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
К. Фритц
Желтая карточка
Р. Циглер
ГОЛ! 1:0!
К. Фритц
18'
Желтая карточка
М. Вольта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
14
Аарон Хант
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Пасанен
4
Предль
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
6
Боровски
14
Хант
14
Писарро
9
Алмейда
4-4-2
23
Курчи
14
Вольта
5
Гастальделло
17
Луккини
3
Циглер
77
Семиоли
17
Паломбо
12
Тиссоне
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
8
Пасанен
17
Бениш
17
Бениш
8
Пасанен
14
Хант
22
Марин
22
Марин
14
Хант
9
Алмейда
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Алмейда
77
Семиоли
18
Станкявичус
18
Станкявичус
77
Семиоли
70
Маннини
8
Губерти
8
Губерти
70
Маннини
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
Остались в запасе
Вердер
Сампдория
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Анжело Да Кошта
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вердер - Сампдория
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Лоран Уго
Стефан Дюамель (оба - Франция)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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