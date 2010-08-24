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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Сампдория - Вердер
Сампдория - Вердер: обзор матча 24 августа 2010
Сампдория
24.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Вердер
9'
Д. Паццини
14'
Д. Паццини
86'
А. Кассано
90+3'
М. Розенберг
101'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Вердер
101'
ГОЛ! 3:2!
К. Писарро
Пас отдал
М. Марин
Желтая карточка
К. Писарро
+3
ГОЛ! 3:1!
М. Розенберг
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
А. Паломбо
ГОЛ! 3:0!
А. Кассано
Пас отдал
Ф. Семиоли
Замена
С. Бениш
️️️️
П. Пасанен
Желтая карточка
М. Арнаутович
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Замена
Д. Маннини
️️️️
Ф. Тиссоне
Травма
Ф. Тиссоне
Замена
М. Розенберг
️️️️
С. Вагнер
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
С. Губерти
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Боровски
Желтая карточка
Д. Дессена
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Станкявичус
14'
13'
Желтая карточка
С. Предль
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Тим Боровски
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
14
Вольта
18
Станкявичус
8
Губерти
17
Паломбо
27
Дессена
77
Семиоли
99
Кассано
11
Паццини
4-3-1-2
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
4
Мертезакер
8
Пасанен
6
Боровски
44
Баргфреде
0
Фрингс
22
Марин
2
Вагнер
14
Писарро
Тиссоне
70
Маннини
70
Маннини
Тиссоне
8
Губерти
12
Тиссоне
12
Тиссоне
8
Губерти
99
Кассано
9
Поцци
9
Поцци
99
Кассано
8
Пасанен
17
Бениш
17
Бениш
8
Пасанен
6
Боровски
7
Арнаутович
7
Арнаутович
6
Боровски
2
Вагнер
9
Розенберг
9
Розенберг
2
Вагнер
Остались в запасе
Сампдория
Вердер
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Сампдория - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ Плюс Футбол - 22:30 (прямая)
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