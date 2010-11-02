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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вердер - Твенте
Вердер - Твенте: обзор матча 02 ноября 2010
Вердер
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Твенте
80'
Н. Шадли
82'
Л. де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Твенте
+1
Замена
М. Штокентри
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 0:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Б. Руис
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Замена
М. Шимпельсбергер
️️️️
Р. Бенгтссон
Красная карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Весли
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ОП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
14
Клаудио Писарро
АП
22
Марко Марин
АП
14
Аарон Хант
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЛП
26
Люк де Йонг
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
89
Насер Шадли
ЛФ
21
Марк Янко
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
7
Митч Штокентри
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Милиц
11
Весли
4
Предль
4
Мертезакер
44
Баргфреде
7
Йенсен
0
Фрингс
14
Хант
22
Марин
14
Писарро
9
Алмейда
4-3-3
13
Михайлов
16
Росалес
6
Дуглас
4
Висгерхоф
18
Леугерс
7
Ландзаат
26
де Йонг
20
Бенгтссон
22
Руис
21
Янко
89
Шадли
44
Баргфреде
7
Арнаутович
7
Арнаутович
44
Баргфреде
89
Шадли
17
Вуичевич
17
Вуичевич
89
Шадли
20
Бенгтссон
17
Шимпельсбергер
17
Шимпельсбергер
20
Бенгтссон
26
де Йонг
7
Штокентри
7
Штокентри
26
де Йонг
Остались в запасе
Вердер
Твенте
17
Саид Хусейнович
ЦП
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Сандер Бошкер
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Сандер Бошкер
ВР
15
Ола Джон
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Вердер - Твенте
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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