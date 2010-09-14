Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вердер - Тоттенхэм
Вердер - Тоттенхэм: обзор матча 14 сентября 2010
Вердер
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
42'
У. Алмейда
49'
М. Марин
12'
П. Пасанен (АГ)
18'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Тоттенхэм
Желтая карточка
Т. Боровски
+1
Замена
С. Вагнер
️️️️
У. Алмейда
Замена
У. Паласиос
️️️️
А. Леннон
Замена
Т. Боровски
️️️️
Весли
Желтая карточка
Д. Дженас
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Р. Кин
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:2!
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
У. Алмейда
Пас отдал
Весли
Замена
А. Хант
️️️️
Ф. Баргфреде
18'
ГОЛ! 0:2!
П. Крауч
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Пасанен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
11
Весли
ЦП
22
Марко Марин
АП
44
Филипп Баргфреде
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
16
Сильвестр
8
Пасанен
4
Предль
8
Фритц
0
Фрингс
11
Весли
44
Баргфреде
22
Марин
9
Алмейда
7
Арнаутович
4-1-3-2
23
Кудичини
14
Чорлука
26
Кинг
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
12
Леннон
16
Дженас
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
44
Баргфреде
14
Хант
14
Хант
44
Баргфреде
11
Весли
6
Боровски
6
Боровски
11
Весли
9
Алмейда
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Алмейда
12
Леннон
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
7
Кин
7
Кин
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Вердер
Тоттенхэм
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вердер - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Вердер
Тоттенхэм
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+