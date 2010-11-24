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Тоттенхэм - Вердер
Тоттенхэм - Вердер: обзор матча 24 ноября 2010
Тоттенхэм
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
6'
Ю. Кабуль
45'
Л. Модрич
77'
П. Крауч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вердер
Замена
П. Пасанен
️️️️
Д. Йенсен
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Л. Ти
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 3:0!
П. Крауч
Пас отдал
А. Леннон
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
О. Айик
️️️️
Ф. Кроос
Желтая карточка
С. Предль
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
Пас отдал
П. Крауч
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Дженас
20'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кабуль
Пас отдал
Д. Дженас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Доминик Шмидт
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
23
Феликс Кроос
АП
7
Даниэль Йенсен
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
0
Паскаль Теструт
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
4
Кабуль
21
Хаттон
18
Бэйл
10
Модрич
16
Дженас
12
Леннон
15
Крауч
10
Павлюченко
4-3-2-1
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
4
Предль
16
Шмидт
7
Йенсен
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
23
Кроос
2
Вагнер
16
Дженас
8
Паласиос
8
Паласиос
16
Дженас
18
Бэйл
19
Кранчар
19
Кранчар
18
Бэйл
10
Павлюченко
9
Дефо
9
Дефо
10
Павлюченко
7
Йенсен
8
Пасанен
8
Пасанен
7
Йенсен
14
Хант
9
Ти
9
Ти
14
Хант
23
Кроос
11
Айик
11
Айик
23
Кроос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вердер
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Тоттенхэм - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда
Жозе Кардинал (оба - Португалия)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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