Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егор Ведерников - трансферы

Локомотив
7 января 2006 (20)
#47 | Защитник
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.24 / 31.12.25
Строгино (мол)
Локомотив (мол)
Свободный агент
Главные новости
ФотоНа заставке телефона Престианни обнаружили фото с Винисиусом
12:03
Игрок «Бенфики» прокомментировал конфликт с Винисиусом
11:50
1
Подробности стычки после матча «Бенфика» – «Реал»: в подтрибунном помещении произошла драка
11:42
2
ФотоВинисиус выложил провокационный пост после победы над «Бенфикой»
11:32
1
Луис Энрике высказался о двух пропущенных голах Сафонова в матче ЛЧ
11:30
1
Семин прокомментировал удаление Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
11:23
1
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
10:52
2
Мбаппе заявил, что обидчик Винисиуса не заслуживает играть в Лиге чемпионов
10:38
4
Тренер «Монако» высказался об удалении Головина в игре с «ПСЖ»
10:14
4
ФотоГоловин и Сафонов признаны худшими игроками в матче «Монако» – «ПСЖ»
10:09
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 