Егор Ведерников - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Ведерников
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Ведерников
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2006 (18 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|8
|1
|0
|2
|0
|Локомотив (мол)
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -72'
|Сочи (мол) (Сочи)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.07.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|05.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|45'
|17.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|57'
|10.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|65'
|03.05.2024
|1' -38'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:0
|Строгино (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|73'
|08.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)