Чико - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хосе Мануэль
|Фамилия
|Флорес Морено
|Команда
|Фуэнлабрада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Хосе Мануэль
|Фамилия
|Флорес Морено
|Команда
|Фуэнлабрада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2018
|1' -46'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Рубин (Казань)
|15.09.2018
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|65'
|31.08.2018
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Рубин (Казань)
|25.08.2018
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|10'
|18.08.2018
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:1
|Рубин (Казань)
|13.08.2018
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.08.2018
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|29.07.2018
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)