€ 50 тыс

Расул Гусейнов

Муром
27 декабря 2004 (20), Москва
#7 | Защитник
175 см
Россия
Новый клуб Юрана из Турции нацелился еще на двух российских футболистов
29 июня
1
Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»
11:35
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:19
1
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
11:11
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
11:00
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп
10:40
11
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
2
Акинфеев – о вылете с ЧМ-2018: «Слава Богу, что все это наконец для меня закончилось»
10:10
2
Ямаль ответил на критику в свой адрес
10:00
ЦСКА готов помочь «Спартаку» в борьбе с американскими санкциями
09:51
3
ФотоФанаты «Манчестер Сити» посвятили Холанду шикарный баннер
09:35
