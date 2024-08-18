Мумо Муньос - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Мумо
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жирона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мумо
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жирона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1995 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Панатинаикос
|0:1
|Астерас
|Греция. Суперлига, 1 тур
|30'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|30'