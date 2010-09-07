Радослав Батак - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Батак
|Команда
|Могрен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1977 (45 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Батак
|Команда
|Могрен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1977 (45 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2011
|Был в запасе
|Черногория
|0:1
|Чехия
|11.11.2011
|Был в запасе
|Чехия
|2:0
|Черногория
|11.10.2011
|1' -90'
|Швейцария
|2:0
|Черногория
|41'
|07.10.2011
|Был в запасе
|Черногория
|2:2
|Англия
|02.09.2011
|1' -90'
|Уэльс
|2:1
|Черногория
|12.10.2010
|Был в запасе
|Англия
|0:0
|Черногория
|08.10.2010
|90' -90'
|Черногория
|1:0
|Швейцария
|07.09.2010
|Был в запасе
|Болгария
|0:1
|Черногория