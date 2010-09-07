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    Радослав Батак - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Радослав
    Фамилия Батак
    Команда Могрен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 августа 1977 (45 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2011 Был в запасе Черногория 0:1 Чехия
    11.11.2011 Был в запасе Чехия 2:0 Черногория
    11.10.2011 1' -90' Швейцария 2:0 Черногория
    41'
    07.10.2011 Был в запасе Черногория 2:2 Англия
    02.09.2011 1' -90' Уэльс 2:1 Черногория
    12.10.2010 Был в запасе Англия 0:0 Черногория
    08.10.2010 90' -90' Черногория 1:0 Швейцария
    07.09.2010 Был в запасе Болгария 0:1 Черногория
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