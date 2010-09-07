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Болгария - Черногория
Болгария - Черногория: обзор матча 07 сентября 2010
Болгария
07.09.2010, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Черногория
36'
Э. Зверотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Черногория
Желтая карточка
М. Петров
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Р. Джалович
Замена
М. Новакович
️️️️
Э. Зверотич
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Г. Пеев
Замена
В. Божович
️️️️
Б. Бошкович
Желтая карточка
С. Ангелов
Желтая карточка
Б. Бошкович
Желтая карточка
С. Петров
Замена
С. Генчев
️️️️
Ж. Миланов
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Рангелов
Желтая карточка
М. Пекович
ГОЛ! 0:1!
Э. Зверотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Илиян Стоянов
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
19
Стилян Петров
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
6
Станислав Ангелов
АП
12
Георги Пеев
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
15
Милорад Пекович
ОП
7
Симон Вукчевич
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
2
Захари Сираков
ПЗ
7
Станислав Генчев
ЦП
10
Валерий Божинов
ЦФ
14
Валерий Домовчийски
РФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
5
Радослав Батак
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Михайлов
3
Стоянов
16
Иванов
20
Миланов
14
Минев
17
Петров
19
Петров
9
Попов
12
Пеев
6
Ангелов
8
Рангелов
3-3-2-2
12
Божович
17
Зверотич
5
Баша
20
Джудович
2
Павичевич
15
Пекович
0
Йованович
7
Вукчевич
11
Бошкович
9
Вучинич
10
Джалович
20
Миланов
7
Генчев
7
Генчев
20
Миланов
8
Рангелов
10
Божинов
10
Божинов
8
Рангелов
12
Пеев
14
Домовчийски
14
Домовчийски
12
Пеев
11
Бошкович
19
Божович
19
Божович
11
Бошкович
10
Джалович
7
Кашчелан
7
Кашчелан
10
Джалович
17
Зверотич
13
Новакович
13
Новакович
17
Зверотич
Остались в запасе
Болгария
Черногория
1
Владислав Стоянов
ВР
2
Захари Сираков
ПЗ
Главный тренер
Станимир Стойлов
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
2
Захари Сираков
ПЗ
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Златко Кранчар
Статистика матча Болгария - Черногория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Под Горицом
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