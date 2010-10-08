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Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Швейцария
Черногория - Швейцария: обзор матча 08 октября 2010
Черногория
08.10.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
68'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Швейцария
Замена
Р. Батак
️️️️
Р. Джалович
+2
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Вукчевич
Замена
Х. Якин
️️️️
В. Штокер
Желтая карточка
М. Вучинич
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Д. Шакири
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Штреллер
Желтая карточка
С. Вукчевич
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Б. Бошкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
0
Скотт Суттер
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
20
Пирмин Швеглер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Александр Фрай
ЦФ
11
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Швейцария
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
3-2-3-2
12
Божович
5
Баша
20
Джудович
17
Зверотич
0
Йованович
15
Савич
11
Бошкович
7
Вукчевич
13
Новакович
10
Джалович
9
Вучинич
3-4-1-2
12
Вельфли
3
Циглер
13
Грихтинг
5
фон Берген
0
Суттер
8
Инлер
20
Швеглер
14
Штокер
23
Шакири
11
Штреллер
9
Фрай
10
Джалович
5
Батак
5
Батак
10
Джалович
11
Бошкович
7
Кашчелан
7
Кашчелан
11
Бошкович
7
Вукчевич
11
Бечирай
11
Бечирай
7
Вукчевич
11
Штреллер
7
Барнетта
7
Барнетта
11
Штреллер
23
Шакири
19
Дердийок
19
Дердийок
23
Шакири
14
Штокер
15
Якин
15
Якин
14
Штокер
Остались в запасе
Черногория
Швейцария
12
Срдьн Блажич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Златко Кранчар
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Черногория - Швейцария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
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- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Под Горицом
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