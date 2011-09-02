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Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Черногория
Уэльс - Черногория: обзор матча 02 сентября 2011
Уэльс
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 9 тур
2 : 1
Завершен
Черногория
29'
С. Морисон
50'
А. Рэмзи
71'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Черногория
Замена
Р. Эрншоу
️️️️
Г. Бэйл
+4
Замена
М. Йованович
️️️️
С. Балич
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Морисон
Желтая карточка
С. Вукчевич
Замена
А. Делибашич
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Замена
Э. Крофтс
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
Р. Джалович
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
Д. Воган
ГОЛ! 1:0!
С. Морисон
Пас отдал
Д. Воган
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Крейг Беллами
ЦФ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Черногория
12
Младен Божович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
5
Радослав Батак
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
15
Милорад Пекович
ОП
0
Никола Дринчич
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
4-3-1-2
1
Хеннесси
3
Тэйлор
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Блэйк
0
Воган
16
Ледли
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Морисон
8
Беллами
4-1-2-3
12
Божович
5
Батак
15
Савич
17
Зверотич
15
Балич
15
Пекович
0
Дринчич
7
Вукчевич
10
Йоветич
9
Вучинич
10
Джалович
10
Рэмзи
0
Крофтс
0
Крофтс
10
Рэмзи
11
Бэйл
18
Эрншоу
18
Эрншоу
11
Бэйл
9
Морисон
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
9
Морисон
15
Балич
0
Йованович
0
Йованович
15
Балич
9
Вучинич
23
Делибашич
23
Делибашич
9
Вучинич
10
Джалович
14
Дамьянович
14
Дамьянович
10
Джалович
Остались в запасе
Уэльс
Черногория
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Гэри Спид
12
Срдьн Блажич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Златко Кранчар
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Гэри Спид
Главный тренер
Златко Кранчар
Статистика матча Уэльс - Черногория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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