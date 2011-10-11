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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Черногория
Швейцария - Черногория: обзор матча 11 октября 2011
Швейцария
11.10.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 12 тур
2 : 0
Завершен
Черногория
51'
Э. Дердийок
65'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Черногория
+1
Желтая карточка
М. Цеткович
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Г. Джака
Замена
Д. Дежен
️️️️
Д. Шакири
Замена
П. Грбич
️️️️
Н. Дринчич
Замена
И. Эмегара
️️️️
Э. Дердийок
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Джалович
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Г. Джака
Замена
В. Божович
️️️️
Л. Пейович
Желтая карточка
Р. Джалович
Желтая карточка
Р. Батак
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Лука Пейович
ЦЗ
5
Радослав Батак
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
22
Марко Цеткович
ЦП
0
Никола Дринчич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
15
Филипп Кох
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
23
Давид Дежен
ПП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
0
Владан Аджич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
10
Петар Грбич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бенальо
13
Родригес
5
фон Берген
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дердийок
18
Мехмеди
3-2-2-3
12
Божович
20
Божович
15
Савич
17
Зверотич
0
Пейович
5
Батак
22
Цеткович
0
Дринчич
10
Джалович
11
Бечирай
14
Дамьянович
10
Джака
16
Фернандес
16
Фернандес
10
Джака
23
Шакири
23
Дежен
23
Дежен
23
Шакири
19
Дердийок
19
Эмегара
19
Эмегара
19
Дердийок
0
Пейович
19
Божович
19
Божович
0
Пейович
10
Джалович
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Джалович
0
Дринчич
10
Грбич
10
Грбич
0
Дринчич
Остались в запасе
Швейцария
Черногория
21
Джонни Леони
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
15
Филипп Кох
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Владан Аджич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
15
Филипп Кох
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Владан Аджич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Швейцария - Черногория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
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