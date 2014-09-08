Вукашин Полекшич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Вукашин
|Фамилия
|Полекшич
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Имя
|Вукашин
|Фамилия
|Полекшич
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|8
|-8
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2015
|1' -90'
|Черногория
|2:3
|Австрия
|78'
|08.09.2015
|1' -90'
|Молдавия
|0:2
|Черногория
|05.09.2015
|1' -90'
|Черногория
|2:0
|Лихтенштейн
|14.06.2015
|1' -94'
|Швеция
|3:1
|Черногория
|27.03.2015
|1' -69'
|Черногория
|0:3
|Россия
|12.10.2014
|1' -90'
|Австрия
|1:0
|Черногория
|09.10.2014
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:0
|Черногория
|08.09.2014
|1' -90'
|Черногория
|2:0
|Молдавия