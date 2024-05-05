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    Евгений Ибрагимов - статистика

    #58 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Ибрагимов
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 2004 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-2 11 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2024 1' -90' Луки-Энергия (Великие Луки) 0:2 Динамо-2 (Москва)
    14'
    25.06.2024 77' -90' Динамо-2 (Москва) 1:2 Балтика-БФУ (Калининград)
    80'
    19.06.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:2 Динамо-2 (Москва)
    13.06.2024 1' -90' Динамо-2 (Москва) 2:0 Енисей-М (Красноярск)
    8'
    07.06.2024 60' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:4 Динамо-2 (Москва)
    88'
    01.06.2024 72' -90' Динамо-2 (Москва) 5:2 Динамо СПб (Санкт-Петербург)
    26.05.2024 86' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Динамо-2 (Москва)
    18.05.2024 74' -90' Динамо-2 (Москва) 3:1 Динамо Вг (Вологда)
    12.05.2024 90' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Динамо-2 (Москва)
    05.05.2024 Был в запасе Леон Сатурн (Раменское) 1:0 Динамо-2 (Москва)
    28.04.2024 63' -90' Динамо-2 (Москва) 6:1 Иркутск (Иркутск)
    21.04.2024 86' -90' Спартак-2 (Москва) 2:2 Динамо-2 (Москва)
    13.04.2024 Был в запасе Динамо-2 (Москва) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    06.04.2024 65' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 0:3 Динамо-2 (Москва)
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