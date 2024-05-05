Евгений Ибрагимов - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ибрагимов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|11
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|14'
|25.06.2024
|77' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|80'
|19.06.2024
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:2
|Динамо-2 (Москва)
|13.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|8'
|07.06.2024
|60' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:4
|Динамо-2 (Москва)
|88'
|01.06.2024
|72' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|26.05.2024
|86' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|18.05.2024
|74' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|12.05.2024
|90' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:0
|Динамо-2 (Москва)
|28.04.2024
|63' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|6:1
|Иркутск (Иркутск)
|21.04.2024
|86' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|06.04.2024
|65' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)