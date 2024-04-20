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    Магомед Насибов - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Магомед
    Отчество Залумханович
    Фамилия Насибов
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 2004 (20 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 8 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 78' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.06.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:4 Уфа (Уфа)
    30.05.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    26.05.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 6:0 Металлург Л (Липецк)
    15.05.2024 85' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Муром (Муром)
    86' 90'
    11.05.2024 Был в запасе Велес (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    05.05.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:1 Родина-2 (Москва)
    28.04.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Новосибирск (Новосибирск)
    24.04.2024 70' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Уфа (Уфа)
    20.04.2024 83' -90' Уфа (Уфа) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    14.04.2024 80' -90' Металлург Л (Липецк) 1:0 Уфа (Уфа)
    07.04.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    03.04.2024 1' -57' Муром (Муром) 1:0 Уфа (Уфа)
    30.03.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:0 Велес (Москва)
    18.03.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 0:0 Уфа (Уфа)
    10.03.2024 76' -90' Уфа (Уфа) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    03.03.2024 75' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Уфа (Уфа)
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