Магомед Насибов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Залумханович
|Фамилия
|Насибов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Залумханович
|Фамилия
|Насибов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|78' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:4
|Уфа (Уфа)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|6:0
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2024
|85' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Муром (Муром)
|86' 90'
|11.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:1
|Родина-2 (Москва)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|24.04.2024
|70' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|20.04.2024
|83' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|14.04.2024
|80' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|03.04.2024
|1' -57'
|Муром (Муром)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Велес (Москва)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|10.03.2024
|76' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|03.03.2024
|75' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Уфа (Уфа)