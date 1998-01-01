Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
СКА-Хабаровск
Жорди Тур
Новости
€ 150 тыс
Жорди Тур - новости
СКА-Хабаровск
19 мая 1998 (27), Ибица
#20 | Полузащитник
175 см
Испания
Статистика
Новости
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа
1
Фото
«СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»
17 июля
