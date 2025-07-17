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  • «СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»

«СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»

Сегодня, 11:10

«СКА-Хабаровск» заключил двухлетний контракт с испанским полузащитником Жорди Туром. Игрок уже присоединился к команде.

Тур получал футбольное образование, в том числе, в «Барселоне». В его карьере также были различные испанские команды.

В прошлом сезоне Тур выступал за «Унионистас», проведя 21 матч.

  • Жорди Тур родился 19 мая 1998 года на Ибице.
  • В период обучения в «Барселоне» он защищал цвета клуба в Юношеской лиге УЕФА.
  • За «Унионистас» в прошлом сезоне игрок забил 1 гол.

Фото: соцсети «СКА-Хабаровска»

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Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Россия. PARI Первая лига Испания. Примера Унионистас де Саламанка СКА-Хабаровск Барселона Тур Жорди
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