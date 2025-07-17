«СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»

«СКА-Хабаровск» заключил двухлетний контракт с испанским полузащитником Жорди Туром. Игрок уже присоединился к команде.
Тур получал футбольное образование, в том числе, в «Барселоне». В его карьере также были различные испанские команды.
В прошлом сезоне Тур выступал за «Унионистас», проведя 21 матч.
- Жорди Тур родился 19 мая 1998 года на Ибице.
- В период обучения в «Барселоне» он защищал цвета клуба в Юношеской лиге УЕФА.
- За «Унионистас» в прошлом сезоне игрок забил 1 гол.
Фото: соцсети «СКА-Хабаровска»
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»