«СКА-Хабаровск» подписал Тура, который играл за «Барселону»

«СКА-Хабаровск» заключил двухлетний контракт с испанским полузащитником Жорди Туром. Игрок уже присоединился к команде.

Тур получал футбольное образование, в том числе, в «Барселоне». В его карьере также были различные испанские команды.

В прошлом сезоне Тур выступал за «Унионистас», проведя 21 матч.

Жорди Тур родился 19 мая 1998 года на Ибице.

В период обучения в «Барселоне» он защищал цвета клуба в Юношеской лиге УЕФА.

За «Унионистас» в прошлом сезоне игрок забил 1 гол.

Фото: соцсети «СКА-Хабаровска»