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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Вильярреал
Цюрих - Вильярреал: обзор матча 24 ноября 2016
Цюрих
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
87'
Р. Родригес (П)
14'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
А. Маркезано
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Рукавина
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Родригес
87'
82'
Замена
Родри
️️️️
С. Бакамбу
Замена
А. Садику
️️️️
Б. Кукели
79'
78'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Пато
70'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Черышев
Замена
Р. Родригес
️️️️
С. Брюннер
69'
Замена
А. Винтер
️️️️
К. Возер
69'
Желтая карточка
С. Брюннер
31'
23'
Желтая карточка
В. Руис
14'
ГОЛ! 0:1!
Бруно
Пас отдал
М. Тригерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Кай Возер
ЛП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
29
Саньон Сарр
АП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Цюрих
31
Новем Бауманн
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-4-1-1
1
Ванинс
22
Кечоевич
17
Бангура
13
Неф
27
Брюннер
41
Возер
16
Кукели
19
Маркезано
27
Шенбехлер
29
Сарр
14
Коне
4-3-1-2
1
Асенхо
4
Руис
37
Мусаккио
2
Рукавина
3
Анхель
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
90
Черышев
12
Пато
94
Бакамбу
41
Возер
7
Винтер
7
Винтер
41
Возер
27
Брюннер
8
Родригес
8
Родригес
27
Брюннер
16
Кукели
19
Садику
19
Садику
16
Кукели
94
Бакамбу
16
Родри
16
Родри
94
Бакамбу
12
Пато
11
Сансоне
11
Сансоне
12
Пато
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Кастильехо
90
Черышев
Остались в запасе
Цюрих
Вильярреал
19
Армин Алешевич
ЦЗ
31
Новем Бауманн
ВР
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
19
Армин Алешевич
ЦЗ
31
Новем Бауманн
ВР
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Цюрих - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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