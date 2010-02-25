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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Вильярреал
Вольфсбург - Вильярреал: обзор матча 25 февраля 2010
Вольфсбург
25.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Вильярреал
10'
Э. Джеко
15'
А. Лопес (АГ)
41'
К. Гентнер
64'
Графите
30'
Х. Капдевила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Вильярреал
Замена
С. Шиндзилорц
️️️️
К. Гентнер
+2
Замена
М. Хасебе
️️️️
С. Ритер
Желтая карточка
Х. Капдевила
Замена
️️️️
Р. Пирес
ГОЛ! 4:1!
Графите
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
А. Барцальи
️️️️
Я. Шимунек
Травма
Я. Шимунек
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Д. Годин
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Кани
Желтая карточка
Д. Фустер
ГОЛ! 3:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 2:1!
Х. Капдевила
Пас отдал
М. Сенна
Желтая карточка
Я. Шимунек
19'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Лопес
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Жозуэ
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
27
Саша Ритер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хитц
4
Шефер
2
Шимунек
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-4-1-1
13
Лопес
6
Лопес
2
Гонсало
2
Годин
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
8
Пирес
19
Фустер
7
Нилмар
27
Ритер
20
Хасебе
20
Хасебе
27
Ритер
4
Гентнер
32
Шиндзилорц
32
Шиндзилорц
4
Гентнер
2
Шимунек
15
Барцальи
15
Барцальи
2
Шимунек
2
Годин
37
Мусаккио
37
Мусаккио
2
Годин
8
Кани
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Кани
Остались в запасе
Вольфсбург
Вильярреал
12
Андре Ленц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вольфсбург - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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