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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Вольфсбург
Вильярреал - Вольфсбург: обзор матча 18 февраля 2010
Вильярреал
18.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Вольфсбург
43'
М. Сенна
85'
М. Рубен
65'
Графите
84'
Графите (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вольфсбург
ГОЛ! 2:2!
М. Рубен
Пас отдал
Х. Льоренте
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Графите
Красная карточка
И. Маркано
Замена
Х. Матилья
️️️️
Бруно
Замена
М. Рубен
️️️️
Р. Пирес
ГОЛ! 1:1!
Графите
Пас отдал
Жозуэ
Замена
Кани
️️️️
А. Ибагаса
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:0!
М. Сенна
Желтая карточка
С. Ритер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ПП
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
27
Саша Ритер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
6
Лопес
8
Пирес
19
Сенна
21
Бруно
7
Ибагаса
12
Льоренте
7
Нилмар
4-1-2-1-2
1
Хитц
22
Пекарик
2
Шимунек
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
21
Бруно
8
Матилья
8
Матилья
21
Бруно
7
Ибагаса
8
Кани
8
Кани
7
Ибагаса
8
Пирес
15
Рубен
15
Рубен
8
Пирес
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
Остались в запасе
Вильярреал
Вольфсбург
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Вильярреал - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:55 (прямая)
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