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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вердер - Валенсия
Вердер - Валенсия: обзор матча 18 марта 2010
Вердер
18.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 4
Завершен
Валенсия
27'
У. Алмейда
57'
Т. Фрингс (П)
62'
М. Марин
83'
К. Писарро
3'
Д. Вилья
17'
Х. Мата
45'
Д. Вилья
66'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Валенсия
Желтая карточка
П. Мертезакер
+3
+2
Желтая карточка
Р. Бараха
Желтая карточка
П. Мертезакер
ГОЛ! 4:4!
К. Писарро
Пас отдал
П. Пасанен
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
М. Розенберг
️️️️
К. Фритц
Желтая карточка
Л. Мигел
ГОЛ! 3:4!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Мичел
️️️️
К. Марчена
Травма
К. Марчена
ГОЛ! 3:3!
М. Марин
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Т. Фрингс
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Хоакин
Замена
Ж. Альба
️️️️
Бруно
ГОЛ! 1:3!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:2!
У. Алмейда
Пас отдал
К. Писарро
Замена
У. Алмейда
️️️️
Т. Боровски
17'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛВ
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
24
Карлос Марчена
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
21
Мичел
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-2-3-1
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
14
Хант
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
5
Деальберт
23
Мадуро
2
Бруно
0
Бараха
24
Марчена
17
Хоакин
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
8
Фритц
9
Розенберг
9
Розенберг
8
Фритц
6
Боровски
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Боровски
2
Бруно
18
Альба
18
Альба
2
Бруно
24
Марчена
21
Мичел
21
Мичел
24
Марчена
17
Хоакин
99
Фернандеш
99
Фернандеш
17
Хоакин
Остались в запасе
Вердер
Валенсия
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
13
Висенте Гуаита
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Жоэль Джонсон
ПЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вердер - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:55 (прямая)
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