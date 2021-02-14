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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Венло
Утрехт - Венло: обзор матча 14 февраля 2021
Утрехт
14.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 1
Завершен
Венло
61'
М. Махи
85'
Б. Рамселар
90+5'
М. Махи
90'
Г. Якумакис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Венло
ГОЛ! 3:1!
М. Махи
Пас отдал
Б. Рамселар
90'
+5
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Якумакис
ГОЛ! 2:0!
Б. Рамселар
Пас отдал
Х. тер Авест
85'
75'
Замена
J. Arias
️️️️
C. Donis
75'
Замена
C. Kum
️️️️
Т. Пахоник
67'
Замена
J. John
️️️️
А. Донис
ГОЛ! 1:0!
М. Махи
Пас отдал
М. Силла
61'
Замена
М. Силла
️️️️
A. Dalmau
56'
56'
Замена
A. Swinkels
️️️️
K. Da Graca
Замена
Б. Рамселар
️️️️
Й. ван Овереем
56'
Замена
М. Махи
️️️️
О. Буссаид
56'
Пенальти не реализован!
А. Махер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
7
Ремко Балк
ПВ
2
Sylian Mokono
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Венло
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
J. John
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
3-3-1-3
1
Эльшлегель
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
14
Янссен
8
ван Овереем
6
Махер
9
Керк
49
Буссаид
9
22
ван де Стрек
4
2-3-1-4
1
5
Гелми
33
Пахоник
29
Машаш
77
8
32
ван Крой
7
Якумакис
22
Донис
25
5
9
9
Силла
9
Силла
9
49
Буссаид
10
Махи
10
Махи
49
Буссаид
8
ван Овереем
23
Рамселар
23
Рамселар
8
ван Овереем
77
25
25
77
22
Донис
0
0
22
Донис
5
5
5
5
33
Пахоник
14
14
33
Пахоник
Остались в запасе
Утрехт
Венло
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
38
Яхкуро Ремер
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
37
Меритан Шабани
АП
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
2
Sylian Mokono
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
18
Одиссеус Веланас
АП
1
Мартен Пас
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
37
Меритан Шабани
АП
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Утрехт - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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