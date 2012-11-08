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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - Янг Бойз
Удинезе - Янг Бойз: обзор матча 08 ноября 2012
Удинезе
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
2 : 3
Завершен
Янг Бойз
47'
А. Ди Натале
83'
Д. Фаббрини
27'
Р. Бобадилья
65'
А. Фарнеруд
73'
Р. Нуццоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Янг Бойз
88'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Д. Фараони
85'
ГОЛ! 2:3!
Д. Фаббрини
Пас отдал
Д. Фараони
83'
82'
Желтая карточка
А. Неф
81'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Г. Сарате
77'
Желтая карточка
М. Раймонди
74'
Замена
П. Дубе
️️️️
К. Шнойвли
73'
ГОЛ! 1:3!
Р. Нуццоло
Пас отдал
Г. Сарате
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Фарнеруд
Пас отдал
Р. Нуццоло
Замена
Д. Фараони
️️️️
Р. Перейра
64'
62'
Желтая карточка
А. Фарнеруд
Желтая карточка
Д. Фаббрини
58'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Виллианс
53'
Желтая карточка
А. Кода
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
47'
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
30
Паскаль Дубе
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Бркич
35
Кода
6
Домицци
5
Данило
8
Баста
88
Виллианс
7
Армеро
10
Лаццари
37
Перейра
13
Ранеги
10
Ди Натале
3-5-2
1
Вельфли
31
Зверотич
13
Неф
22
Весковац
33
Сарате
16
Раймонди
9
Фарнеруд
23
Суттер
20
Шнойвли
14
Нуццоло
25
Бобадилья
37
Перейра
19
Фараони
19
Фараони
37
Перейра
88
Виллианс
31
Фаббрини
31
Фаббрини
88
Виллианс
20
Шнойвли
30
Дубе
30
Дубе
20
Шнойвли
33
Сарате
21
Гонсалес
21
Гонсалес
33
Сарате
25
Бобадилья
9
Фрай
9
Фрай
25
Бобадилья
Остались в запасе
Удинезе
Янг Бойз
43
Давиде Марсура
ЦФ
14
Макс Райнталер
ЦП
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
14
Макс Райнталер
ЦП
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Удинезе - Янг Бойз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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