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Расписание матчей
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Войводина - Тренчин
Войводина - Тренчин: обзор матча 24 июля 2014
Войводина
24.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Тренчин
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Статистика матча Войводина - Тренчин
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Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
- : -
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
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