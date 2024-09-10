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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам - Таиланд
Вьетнам - Таиланд: обзор матча 10 сентября 2024
Вьетнам
10.09.2024, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Таиланд
22'
Т. Линь Нгуйен
26'
С. Муеанта
40'
P. Gustavsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Таиланд
Замена
Т. Бинь Динь
️️️️
N. Phong Hong Duy
84'
83'
Замена
A. Yodsangwal
️️️️
P. Gustavsson
Замена
Т. Хай Пхам
️️️️
В. Дук Пхань
69'
69'
Замена
С. Тхонгсонг
️️️️
Э. Дола
65'
Замена
Ч. Промсрикаев
️️️️
K. Tasa
Замена
В. Тхань Ву
️️️️
Х. Ман Фам
60'
46'
Замена
C. Buran
️️️️
S. Haiprakhon
46'
Замена
A. Pumwisat
️️️️
В. Каницрибумфен
40'
ГОЛ! 1:2!
P. Gustavsson
39'
Желтая карточка
В. Каницрибумфен
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Муеанта
Пас отдал
В. Каницрибумфен
ГОЛ! 1:0!
Т. Линь Нгуйен
Пас отдал
Н. Хай Ке
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Нгок Хай Ке
ЦЗ
16
Тхань Чунь Нгуйен
ЦЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
5
Nguyen Phong Hong Duy
ЦЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
20
Ван Дук Пхань
ЛВ
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
8
Хунг Дунг До
(К)
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
4
Элиас Дола
(К)
ЦЗ
2
Sasalak Haiprakhon
ЦЗ
15
Korawich Tasa
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
5
Jonathan Khemdee
ЦП
19
William Weidersjo
ЦП
22
Ворачит Каницрибумфен
АП
17
Эканит Панья
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
9
Patrik Gustavsson
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
13
Ви Хао Буй
ЛВ
15
Дук Чиен Нгуйен
ОП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Nguyễn Tuấn Anh
ЦП
15
Тхань Бинь Динь
ЦФ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
Таиланд
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
6
Songwut Kraikruan
ЦЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
22
Виратеп Помпан
ОП
3
Chaiyawat Buran
ЦП
12
Waris Choolthong
ЦП
17
Kakana Khamyok
ЦП
18
Akarapong Pumwisat
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
7
Anan Yodsangwal
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нгуйен
16
Нгуйен
6
Нгуйен
5
3
Ке
7
Фам
26
Нгуйен
8
До
20
Пхань
19
Нгуйен
22
Нгуйен
4-2-3-1
1
Хаммаи
12
Микельсон
2
15
4
Дола
5
19
10
Муеанта
17
Панья
22
Каницрибумфен
9
7
Фам
17
Ву
17
Ву
7
Фам
5
15
Динь
15
Динь
5
20
Пхань
10
Пхам
10
Пхам
20
Пхань
4
Дола
6
Тхонгсонг
6
Тхонгсонг
4
Дола
2
3
3
2
22
Каницрибумфен
18
18
22
Каницрибумфен
15
7
Промсрикаев
7
Промсрикаев
15
9
7
7
9
Остались в запасе
Вьетнам
Таиланд
23
Ван Лам Данг
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ОП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Nguyễn Tuấn Anh
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЛВ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
6
Songwut Kraikruan
ЦЗ
22
Виратеп Помпан
ОП
12
Waris Choolthong
ЦП
17
Kakana Khamyok
ЦП
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
23
Ван Лам Данг
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ОП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Nguyễn Tuấn Anh
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЛВ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
Остались в запасе
23
Korrakot Pipatnadda
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
6
Songwut Kraikruan
ЦЗ
22
Виратеп Помпан
ОП
12
Waris Choolthong
ЦП
17
Kakana Khamyok
ЦП
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Вьетнам - Таиланд
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
464
361
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
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