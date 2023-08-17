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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Свифт - Струга
Свифт - Струга: обзор матча 17 августа 2023
Свифт
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Струга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Свифт
40
Жордан Дюпир
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
39
Jaime Simões
ЦЗ
17
Симау Мартиньш
ЦЗ
35
Dāvis Sprūds
ЦЗ
7
Доминик Штольц
АП
27
Жером Симон
АП
21
Дейвид Синани
АП
12
Nego Ekofo
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
14
Clement Couturier
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Струга
95
Vedran Kjoševski
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
33
Вангьель Згуро
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
10
Besmir Bojku
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Свифт
1
Youn Czekanowicz
ВР
45
Anthony Sadin
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
90
Paul Ayongo
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
Струга
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
4-3-3
40
Дюпир
4
Скендерович
17
Мартиньш
35
39
7
Штольц
21
Синани
27
Симон
14
7
Алиуи
12
3-1-5
95
55
Радич
16
Криваньева
33
Згуро
5
Мазрекай
11
14
Радески
7
Ибраими
6
24
Остались в запасе
Свифт
Струга
1
Youn Czekanowicz
ВР
45
Anthony Sadin
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
90
Paul Ayongo
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Остались в запасе
1
Youn Czekanowicz
ВР
45
Anthony Sadin
ВР
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
90
Paul Ayongo
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
Остались в запасе
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Главный тренер
Катип Османи
Статистика матча Свифт - Струга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
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