Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Струга - Свифт
Струга - Свифт: обзор матча 10 августа 2023
Струга
10.08.2023, четверг, 18:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Свифт
23'
Б. Ибраими
40'
Б. Ибраими (П)
77'
Б. Ибраими (П)
46'
Д. Штольц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Струга - Свифт
Желтая карточка
F. Tairi
90'
+3
Замена
A. Jahja
️️️️
B. Shabani
90'
+1
Замена
S. Jarović
️️️️
М. Радески
87'
81'
Замена
️️️️
C. Couturier
Замена
F. Tairi
️️️️
М. Мазрекай
80'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Ибраими
77'
Желтая карточка
B. Shabani
71'
Желтая карточка
B. Bojku
67'
61'
Замена
Ж. Симон
️️️️
Ш. Моррен
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Штольц
Пас отдал
P. Ayongo
Замена
H. Ukpa
️️️️
E. Maliki
46'
46'
Замена
️️️️
А. Скендерович
Желтая карточка
Б. Криваньева
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Ибраими
40'
Желтая карточка
С. Радич
23'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ибраими
Пас отдал
М. Радески
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
95
Vedran Kjoševski
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
33
Вангьель Згуро
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
6
M. Neziri
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Свифт
1
Youn Czekanowicz
ВР
35
Dāvis Sprūds
ЦЗ
39
Jaime Simões
ЦЗ
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
17
Симау Мартиньш
ЦЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
21
Дейвид Синани
АП
14
Clement Couturier
ЦФ
90
Paul Ayongo
ЦФ
12
Nego Ekofo
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Струга
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
8
Flamur Tairi
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
Свифт
45
Anthony Sadin
ВР
40
Жордан Дюпир
ВР
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
27
Жером Симон
АП
24
Lado Akhalaia
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
32
O. Marques
ЦФ
3-1-5
95
55
Радич
16
Криваньева
33
Згуро
5
Мазрекай
7
Ибраими
11
10
24
14
Радески
4-1-2-3
1
39
4
Скендерович
17
Мартиньш
35
22
Моррен
7
Штольц
21
Синани
12
90
14
5
Мазрекай
8
8
5
Мазрекай
24
28
28
24
14
Радески
27
27
14
Радески
11
7
7
11
22
Моррен
27
Симон
27
Симон
22
Моррен
Остались в запасе
Струга
Свифт
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
45
Anthony Sadin
ВР
40
Жордан Дюпир
ВР
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
24
Lado Akhalaia
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
32
O. Marques
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Остались в запасе
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
Остались в запасе
45
Anthony Sadin
ВР
40
Жордан Дюпир
ВР
2
Abdoul Karim Dante
ЦЗ
13
Dylan de Jesus Cardoso
ЦЗ
15
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
24
Lado Akhalaia
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
32
O. Marques
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Статистика матча Струга - Свифт
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Новости команд
Все
Струга
Свифт
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+