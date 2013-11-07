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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Санкт-Галлен - Валенсия
Санкт-Галлен - Валенсия: обзор матча 07 ноября 2013
Санкт-Галлен
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
37'
С. Бесле
66'
Г. Каранович
30'
П. Пьятти
76'
П. Пьятти
86'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
П. Алькасер
86'
ГОЛ! 2:3!
С. Каналес
Пас отдал
Д. Парехо
85'
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
78'
76'
ГОЛ! 2:2!
П. Пьятти
Замена
С. Вутрич
️️️️
М. Виткиевиец
72'
69'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Жонас
68'
Желтая карточка
П. Пьятти
ГОЛ! 2:1!
Г. Каранович
66'
63'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Мичел
Замена
М. Штокласа
️️️️
Р. Родригес
59'
57'
Пенальти не реализован!
Жонас
Красная карточка
Ф. Монтандон
56'
43'
Желтая карточка
Э. Поштига
ГОЛ! 1:1!
С. Бесле
Пас отдал
Ф. Монтандон
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Каналес
25'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Картабия
18'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Филипп Монтандон
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
8
Стефан Натер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
19
Марио Мутш
ЦП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопар
33
Леньяни
6
Монтандон
15
Бесле
27
Мартич
8
Натер
8
Родригес
19
Мутш
16
Виткиевиец
27
Матис
29
Каранович
4-2-2-2
13
Гуаита
19
Барраган
4
Руис
20
Кошта
24
Бернат
21
Ромеу
21
Мичел
10
Картабия
20
Каналес
17
Жонас
9
Поштига
8
Родригес
5
Штокласа
5
Штокласа
8
Родригес
16
Виткиевиец
10
Вутрич
10
Вутрич
16
Виткиевиец
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
21
Мичел
10
Парехо
10
Парехо
21
Мичел
10
Картабия
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Картабия
17
Жонас
9
Алькасер
9
Алькасер
17
Жонас
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Валенсия
18
Марсель Херцог
ВР
7
Кристиан Нуши
ЛП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
18
Марсель Херцог
ВР
7
Кристиан Нуши
ЛП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Санкт-Галлен - Валенсия
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Зиттерштадион
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