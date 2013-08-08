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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Слован
Цюрих - Слован: обзор матча 08 августа 2013
Цюрих
08.08.2013, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Слован
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Личные встречи
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Статистика матча Цюрих - Слован
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0
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Матчи команд
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10.10.2026
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