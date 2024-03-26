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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Южная Корея
Таиланд - Южная Корея: обзор матча 26 марта 2024
Таиланд
26.03.2024, вторник, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Южная Корея
19'
Л. Джэ Сон
54'
Х. Сон
82'
Д. Пак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таиланд - Южная Корея
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Пак
Пас отдал
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
Н. Микельсон
76'
74'
Замена
J. Ho-Yeon
️️️️
Х. Ин Бом
74'
Замена
С. Мин-Кю
️️️️
Л. Кан Ин
74'
Замена
Е. Соль
️️️️
К. Юнь-Квон
Замена
С. Муеанта
️️️️
Д. Вонгггорн
65'
Замена
P. Arjvirai
️️️️
C. Songkrasin
65'
Желтая карточка
П. Хемвибун
59'
56'
Замена
M. Ju
️️️️
Г. Чо
54'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Кан Ин
46'
Замена
Д. Пак
️️️️
П. Сын Хо
Замена
С. Юйен
️️️️
П. Чамратсами
45'
+2
41'
Желтая карточка
Г. Чо
Замена
С. Бурират
️️️️
Т. Бунматан
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
5
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
12
Николас Микельсон
ПЗ
22
Виратеп Помпан
ОП
8
Пирадол Чамратсами
ЦП
7
Супачок Сарачат
АП
13
Джароенсак Вонгггорн
ПВ
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Таиланд
20
Саранон Ануин
ВР
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
21
Супанан Бурират
ПЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
11
Бордин Пхала
ЛВ
5
Критсада Каман
ОП
6
Сарач Юйен
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
10
Супанат Муеанта
ПВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
11
Poramet Arjvirai
ЦФ
Южная Корея
12
Lee Chang-geun
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
16
Джин-Себ Пак
ОП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хаммаи
5
Бунматан
6
Тхонгсонг
3
Хемвибун
12
Микельсон
22
Помпан
8
Чамратсами
7
Сарачат
13
Вонгггорн
9
Чайдед
18
4-2-3-1
21
Хен У
15
Мун-Хван
19
Ким Юнь-Квон
3
Ким Чжин-Су
4
Мин-Джэ
8
Сын Хо
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
9
Чо
5
Бунматан
21
Бурират
21
Бурират
5
Бунматан
8
Чамратсами
6
Юйен
6
Юйен
8
Чамратсами
13
Вонгггорн
10
Муеанта
10
Муеанта
13
Вонгггорн
18
11
11
18
19
Ким Юнь-Квон
22
Соль
22
Соль
19
Ким Юнь-Квон
8
Сын Хо
16
Пак
16
Пак
8
Сын Хо
6
Ин Бом
16
16
6
Ин Бом
19
Кан Ин
17
Мин-Кю
17
Мин-Кю
19
Кан Ин
9
Чо
9
9
9
Чо
Остались в запасе
Таиланд
Южная Корея
20
Саранон Ануин
ВР
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
5
Критсада Каман
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
11
Бордин Пхала
ЛВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
Главный тренер
Масатада Исии
12
Lee Chang-geun
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
20
Саранон Ануин
ВР
23
Boonyakiat Wongsajam
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
5
Критсада Каман
ОП
15
Pokklaw Anan
ЦП
11
Бордин Пхала
ЛВ
17
Рунграт Пумчантуек
ПВ
Остались в запасе
12
Lee Chang-geun
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Масатада Исии
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Таиланд - Южная Корея
2
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
14
Офсайды
1
5
Количество передач
380
559
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Посещаемость:
45458
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