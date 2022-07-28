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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкендия - Валмиера
Шкендия - Валмиера: обзор матча 28 июля 2022
Шкендия
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Валмиера
11'
Э. Бейтулай
33'
Л. Дориев
85'
F. Ramadani
25'
М. Мурата
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкендия - Валмиера
88'
Замена
L. Silagadze
️️️️
D. Yokota
Желтая карточка
F. Ramadani
85'
ГОЛ! 3:1!
F. Ramadani
Пас отдал
D. Elezi
85'
Замена
В. Стояновски
️️️️
С. Гури
79'
Замена
D. Elezi
️️️️
Ф. Хасани
79'
75'
Замена
K. Penkevics
️️️️
Р. Кроллис
Замена
F. Ramadani
️️️️
Р. Рамадани
71'
69'
Желтая карточка
D. Gueye
68'
Замена
Э. Бирка
️️️️
P. Yare Fall
68'
Замена
A. Ndoye
️️️️
К. Мена
67'
Вторая желтая
М. Мурата
61'
Желтая карточка
М. Мурата
Замена
В. Нафиу
️️️️
A. Shala
59'
Желтая карточка
Ф. Хасани
54'
54'
Желтая карточка
P. Yare Fall
46'
Замена
D. Gueye
️️️️
М. Тонисевс
ГОЛ! 2:1!
Л. Дориев
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Мурата
Пас отдал
Р. Кроллис
11'
Желтая карточка
М. Тонисевс
ГОЛ! 1:0!
Э. Бейтулай
Пас отдал
Ф. Хасани
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
4
Решат Рамадани
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
Валмиера
1
Рихардс Матревикс
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Pape Yare Fall
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
3
Даниэльс Балодис
ЦФ
23
Максимс Тонисевс
ЦФ
30
Камило Мена
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Шкендия
3
Mihail Manevski
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
27
Эмилс Бирка
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
5
Kristers Penkevics
ЦП
7
L. Silagadze
ЦФ
14
Djibril Gueye
ЦФ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
1-1-1-5
15
Бейтулай
4
Рамадани
14
Дориев
7
5
Цаке
6
22
Дита
24
Хасани
2-3-5
1
Матревикс
3
8
71
Мурата
66
Яунземс
6
17
99
Кроллис
30
Мена
23
Тонисевс
3
Балодис
7
18
Нафиу
18
Нафиу
7
11
Гури
11
Стояновски
11
Стояновски
11
Гури
4
Рамадани
77
77
4
Рамадани
24
Хасани
99
99
24
Хасани
8
27
Бирка
27
Бирка
8
99
Кроллис
5
5
99
Кроллис
17
7
7
17
23
Тонисевс
14
14
23
Тонисевс
30
Мена
24
24
30
Мена
Остались в запасе
Шкендия
Валмиера
3
Mihail Manevski
ЦЗ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
26
Klāvs Lauva
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
Остались в запасе
3
Mihail Manevski
ЦЗ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
95
Давор Талеский
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
Остались в запасе
26
Klāvs Lauva
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
Статистика матча Шкендия - Валмиера
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Валмиера
Латвия. Высшая лига, Финал
Валмиера
0 : 1
14.11.2026
Тукумс
Лига конференций, 3 раунд
Партизани
1 : 0
17.08.2023
Валмиера
Лига конференций, 3 раунд
Валмиера
1 : 2
10.08.2023
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
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