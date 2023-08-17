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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Валмиера
Партизани - Валмиера: обзор матча 17 августа 2023
Партизани
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Валмиера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
17
Mateo Kocijan
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
7
Adnard Mehmeti
ЦП
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Валмиера
1
Carlos Olses
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
8
Pape Yare Fall
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Gustavo Silva
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
99
Fraj Kayramani
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
24
Alioune Ndoye
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
21
Валентино Муратай
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Gjergji Kote
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
7
Ingars Pulis
ЦФ
75
Léo Gaúcho
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
3-3-3-1
60
Кирко
23
17
28
Сота
3
Атанаскоски
14
Гуйе
2
Хадрой
99
Ррапай
7
26
77
Кара
3-2-4-1
1
3
Балодис
5
8
23
Тонисевс
4
Вейпс
22
99
66
Яунземс
7
24
Остались в запасе
Партизани
Валмиера
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
21
Валентино Муратай
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Gjergji Kote
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
7
Ingars Pulis
ЦФ
75
Léo Gaúcho
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
21
Валентино Муратай
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Gjergji Kote
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
Остались в запасе
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
7
Ingars Pulis
ЦФ
75
Léo Gaúcho
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Статистика матча Партизани - Валмиера
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Валмиера
Латвия. Высшая лига, Финал
Валмиера
0 : 1
14.11.2026
Тукумс
Лига конференций, 3 раунд
Партизани
1 : 0
17.08.2023
Валмиера
Лига конференций, 3 раунд
Валмиера
1 : 2
10.08.2023
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
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