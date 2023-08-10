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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Валмиера - Партизани
Валмиера - Партизани: обзор матча 10 августа 2023
Валмиера
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Партизани
27'
G. Silva
58'
Т. Кара
78'
Э. Грезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валмиера - Партизани
Замена
I. Pulis
️️️️
G. Silva
87'
82'
Желтая карточка
Э. Грезда
78'
ГОЛ! 1:2!
Э. Грезда
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кара
Пас отдал
А. Ррапай
46'
Замена
М. Гуйе
️️️️
В. Муратай
45'
+5
Желтая карточка
Д. Атанаскоски
44'
Желтая карточка
Т. Кара
32'
Желтая карточка
Э. Сота
ГОЛ! 1:0!
G. Silva
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валмиера
1
Carlos Olses
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
8
Pape Yare Fall
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
99
Fraj Kayramani
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
20
Adel Ghanem
ЦП
7
Gustavo Silva
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
24
Alioune Ndoye
ЦФ
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
17
Mateo Kocijan
ЦЗ
28
Элжон Сота
ЦЗ
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
21
Валентино Муратай
ЦП
7
Adnard Mehmeti
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
6
Leart Zekolli
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
75
Léo Gaúcho
ЦФ
7
Ingars Pulis
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Виктор
АП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
4-5-1
1
4
Вейпс
5
8
23
Тонисевс
66
Яунземс
20
7
22
99
24
3-4-2
60
Кирко
17
28
Сота
3
Атанаскоски
21
Муратай
7
99
Ррапай
26
6
77
Кара
7
7
7
7
21
Муратай
14
Гуйе
14
Гуйе
21
Муратай
Остались в запасе
Валмиера
Партизани
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
75
Léo Gaúcho
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Виктор
АП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Остались в запасе
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
37
Tiago Barbosa
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
6
Kristers Volkovs
ЦП
75
Léo Gaúcho
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
23
Marcelino Preka
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
20
Gjergji Kote
ЦП
88
Сабит Билали
ЦП
20
Виктор
АП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Albers Keko
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Статистика матча Валмиера - Партизани
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Валмиера
Латвия. Высшая лига, Финал
Валмиера
0 : 1
14.11.2026
Тукумс
Лига конференций, 3 раунд
Партизани
1 : 0
17.08.2023
Валмиера
Лига конференций, 3 раунд
Валмиера
1 : 2
10.08.2023
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
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