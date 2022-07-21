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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Валмиера - Шкендия
Валмиера - Шкендия: обзор матча 21 июля 2022
Валмиера
21.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шкендия
45'
D. Gueye
9'
Л. Дориев
63'
С. Гури
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Валмиера - Шкендия
86'
Замена
M. Neziri
️️️️
L. Sadriu
82'
Замена
В. Стояновски
️️️️
Б. Дита
82'
Замена
D. Elezi
️️️️
С. Гури
Желтая карточка
Р. Кроллис
80'
77'
Желтая карточка
L. Sadriu
Замена
Р. Вейпс
️️️️
D. Gueye
71'
Замена
М. Тонисевс
️️️️
P. Yare Fall
66'
63'
ГОЛ! 1:2!
С. Гури
Пас отдал
В. Нафиу
60'
Замена
В. Нафиу
️️️️
Л. Дориев
Замена
D. Yokota
️️️️
R. Yakuba
46'
Замена
P. Yare Fall
️️️️
Э. Бирка
46'
Замена
A. Ndoye
️️️️
L. Silagadze
46'
ГОЛ! 1:1!
D. Gueye
Пас отдал
R. Yakuba
45'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дориев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валмиера
1
Рихардс Матревикс
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
27
Эмилс Бирка
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
30
Камило Мена
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
14
Djibril Gueye
ЦФ
3
Даниэльс Балодис
ЦФ
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
7
Adenis Shala
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
22
Бруно Дита
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
5
Клисман Цаке
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
24
Ферхан Хасани
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
8
Pape Yare Fall
ЦЗ
19
Кристерс Чударс
ЦП
5
Kristers Penkevics
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
91
Kristers Lusins
ЦП
7
Артур Мурза
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
23
Максимс Тонисевс
ЦФ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
Шкендия
18
Вальмир Нафиу
ЦП
95
Давор Талеский
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
2-3-5
1
Матревикс
3
27
Бирка
66
Яунземс
71
Мурата
6
30
Мена
3
Балодис
14
7
99
Кроллис
1-1-5
15
Бейтулай
14
Дориев
5
Цаке
11
Гури
24
Хасани
1
16
14
4
Вейпс
4
Вейпс
14
27
Бирка
8
8
27
Бирка
3
17
17
3
23
Тонисевс
23
Тонисевс
7
24
24
7
14
Дориев
18
Нафиу
18
Нафиу
14
Дориев
3
6
6
3
11
Гури
99
99
11
Гури
22
Дита
11
Стояновски
11
Стояновски
22
Дита
Остались в запасе
Валмиера
Шкендия
7
Артур Мурза
ЦФ
26
Klāvs Lauva
ВР
19
Кристерс Чударс
ЦП
5
Kristers Penkevics
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
91
Kristers Lusins
ЦП
95
Давор Талеский
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Остались в запасе
7
Артур Мурза
ЦФ
26
Klāvs Lauva
ВР
19
Кристерс Чударс
ЦП
5
Kristers Penkevics
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
91
Kristers Lusins
ЦП
Остались в запасе
95
Давор Талеский
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
Статистика матча Валмиера - Шкендия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валмиера
Латвия. Высшая лига, Финал
Валмиера
0 : 1
14.11.2026
Тукумс
Лига конференций, 3 раунд
Партизани
1 : 0
17.08.2023
Валмиера
Лига конференций, 3 раунд
Валмиера
1 : 2
10.08.2023
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
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