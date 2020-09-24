Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шкендия - Тоттенхэм
Шкендия - Тоттенхэм: обзор матча 24 сентября 2020
Шкендия
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
5'
Э. Ламела
70'
Х. Сон
79'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шкендия - Тоттенхэм
Замена
F. Ramadani
️️️️
В. Нафиу
85'
79'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Замена
А. Зейнулаи
️️️️
Б. Дита
77'
70'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
65'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
60'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Алли
59'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Г. Уинкс
Желтая карточка
Э. Бейтулай
39'
36'
Желтая карточка
Г. Уинкс
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
20
Ян Кривяк
ЦЗ
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
22
Бруно Дита
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
1
Kostadin Zahov
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Шкендия
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
77
Florent Ramadani
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
34
Abou Baker Es Sahhal
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
2-1-2-2-4
20
Кривяк
15
Бейтулай
22
Дита
30
Ахмеди
18
Нафиу
14
Дориев
8
Тотре
1
7
Ибраими
3
16
4-2-3-1
1
Харт
92
Орье
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
9
Ламела
8
Алли
7
Сон
34
Бергвейн
18
Нафиу
77
77
18
Нафиу
22
Дита
17
Зейнулаи
17
Зейнулаи
22
Дита
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
4
Уинкс
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
8
Алли
9
Кейн
9
Кейн
8
Алли
Остались в запасе
Шкендия
Тоттенхэм
40
Bekim Redjepi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
34
Abou Baker Es Sahhal
ЦФ
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
40
Bekim Redjepi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
34
Abou Baker Es Sahhal
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Шкендия - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Шкендия
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шкендия» – «Браво»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» объявил об уходе шестого игрока
20 июня
«Самсунспор» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Шкендия» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+