Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси: онлайн-трансляция 30 августа 2025
Шеффилд Уэнсдэй
30.08.2025, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
- : -
Не начался
Суонси
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
8 августа, 09:45
1
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
26 июня, 14:46
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2 мая, 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
14 апреля, 22:38
Модрич станет совладельцем английского клуба
14 апреля, 21:21
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
8 августа, 09:45
1
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
26 июня, 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
10 апреля, 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября 2024, 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Полуфиналист Евро-2016 объявил о завершении карьеры
2 мая, 18:57
Модрич прокомментировал покупку акций английского клуба
14 апреля, 22:38
Модрич станет совладельцем английского клуба
14 апреля, 21:21
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января 2024, 21:13
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
Больше новостей
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
0 : 0
23.08.2025
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
23.08.2025
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Чарльтон
0 : 0
23.08.2025
Лестер
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ковентри
- : -
23.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
- : -
23.08.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
0 : 0
23.08.2025
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
23.08.2025
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Чарльтон
0 : 0
23.08.2025
Лестер
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ковентри
- : -
23.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
- : -
23.08.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
- : -
23.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вест Бромвич
- : -
23.08.2025
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
- : -
23.08.2025
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рексхэм
- : -
23.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
- : -
23.08.2025
Оксфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
16.08.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Мидлсбро
1 : 0
09.08.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
1 : 1
03.05.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лестер
2 : 1
10.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
1 : 1
03.05.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.04.2025
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
21.04.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Суонси
1 : 0
16.08.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Мидлсбро
1 : 0
09.08.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 3
03.05.2025
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
1 : 0
26.04.2025
Суонси
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
21.04.2025
Суонси
